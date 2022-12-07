Киев в снегу: магические фотографии несгибаемой столицы

Сегодня, 7 декабря, в Киеве целый день идет снег.

Как сообщили городские власти, коммунальные службы очищают улицы, дворы, парки от снега: работает 336 единиц техники КП «Киевавтодор» и более 5 тысяч работников

Власти призвали водителей не пользоваться собственными авто во время снегопадов. Не создавайте пробки – в них останавливается снегоуборочная техника и машины экстренных служб.