Киев в снегу: магические фотографии несгибаемой столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Наша столица не теряет своей красоты даже в самые трудные времена. Предлагаем вам просмотреть подборку фотографий от УНН.
Сегодня, 7 декабря, в Киеве целый день идет снег.
Как сообщили городские власти, коммунальные службы очищают улицы, дворы, парки от снега: работает 336 единиц техники КП «Киевавтодор» и более 5 тысяч работников
Власти призвали водителей не пользоваться собственными авто во время снегопадов. Не создавайте пробки – в них останавливается снегоуборочная техника и машины экстренных служб.