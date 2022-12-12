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Киев замело снегом: водителей просят не выезжать без надобности

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня утром столицу накрыл снегопад. Киевских водителей призвали не выезжать без надобности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram КГГА.

Детали

"Призываем водителей не пользоваться собственными авто во время снегопадов. Не создавайте пробки – в них останавливается снегоуборочная техника и машины экстренных служб. Без надобности не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили возле дорог и улиц", – советуют в КГГА.

Как отметили, на улицах работает 283 единицы спецтехники. Перед началом снегопада была проведена превентивная обработка покрытия. Сейчас продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами и уборка снега.

Кроме того, 314 работников очищают узкие пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта, лестницы, островки безопасности.

Синоптики прогнозируют усиление снегопадов во вторник, 13 декабря.

Добавим

УНН опубликовал подборку фотографий снежной столицы.

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