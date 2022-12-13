В Киеве потребление электроэнергии ограничено на треть – Yasno
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Потребление электроэнергии в Киеве ограничено на треть, а из имеющегося объема почти 40% идет на критическую инфраструктуру.
Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.
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“Света будто становится понемногу больше, а часов с возможными отключениями должно быть меньше. Но все не настолько хорошо, как некоторые отмечают — ограничение на город остается значительным, больше трети потребления”, — отметил Коваленко.
Он добавил, что Киев уже третий день живет по новым графикам отключений, которые испытывают специалисты по электросетям.
Напомним
В Киевской области из-за погодных условий 14 населенных пунктов остаются полностью обесточенными, 37 — частично.
Владимир Зеленский в вечернем обращении за 10 декабря заявил, если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем с энергосистемой.
Энергетики работают над формулой, где каждая область будет получать равное по времени количество электроэнергии.