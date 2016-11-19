У Києві презентували нове офтальмологічне обладнання з Італії
Київ • УНН
КИЇВ.19 листопада. УНН. Нове обладнання для лікування та діагностики зору у дітей показали сьогодні на відкритті науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України «Своє дитинство треба бачити», передає кореспондент УНН.
Гостей конференції ознайомили з експозиціями офтальмологічного лікувально-діагностичного обладнання.
В експозиції також були представлені італійські технічні новинки для діагностики та лікування, які тільки починають використовуватись в світі.