В Киеве презентовали новое офтальмологическое оборудование из Италии
Киев • УНН
КИИВ.19 ноября. УНН. Новое оборудование для лечения и диагностики зрения у детей показали сегодня на открытии научно-практической конференции детских офтальмологов Украины «Свое детство надо видеть», передает корреспондент УНН.
Гостей конференции ознакомили с экспозициями офтальмологического лечебно-диагностического оборудования.
В экспозиции также были представлены итальянские технические новинки для диагностики и лечения, которые только начинают использоваться в мире.