У Києві посилили карантин. У заклади не пускатимуть без COVID-сертифіката або ПЛР-теста
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Київська державна міська адміністрація посилила карантинні заходу у столиці. Починаючи з 5 жовтня відвідувачів у державних адміністраціях, ЦНАПах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності прийматимуть лише за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-теста. Про це УНН повідомляє з посиланням на протоколи №15 засідання штабу із ліквідації наслідків НС від 1 жовтня.
Деталі
Так, згідно з протоколом, такі обмеження на підприємствах та організаціях будуть поширюватися незалежно від форми власності, які розташовані в Києві.
Зазначається, що вимога щодо теста чи сертифіката не поширюється на осіб, які не досягнули 18 років.
Окрім того, згідно з протоколом, відвідувачі установ та організацій повинні носити маски та дотримуватися дистанції у 1,5 м.
У протоколі вказано, що термін виконання цього рішення з 5 жовтня 2021 року.
Додамо, що в КМДА повідомили журналісту УНН, що протягом найближчої години опублікують роз’яснення.
Доповнення
У столиці протягом минулої доби виявили 560 хворих на коронавірус, 13 людей померли.
Нагадаємо, 13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.