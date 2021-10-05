В Киеве усилили карантин. В заведения не будут пускать без COVID-сертификата или ПЦР-теста

КИЕВ. 5 октября. УНН. Киевская государственная городская администрация усилила карантинные мероприятия в столице. Начиная с 5 октября посетителей в государственных администрациях, ЦПАУ, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, будут принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на протоколы №15 заседания штаба по ликвидации последствий ЧС от 1 октября.