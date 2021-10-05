В Киеве усилили карантин. В заведения не будут пускать без COVID-сертификата или ПЦР-теста
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Киевская государственная городская администрация усилила карантинные мероприятия в столице. Начиная с 5 октября посетителей в государственных администрациях, ЦПАУ, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, будут принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на протоколы №15 заседания штаба по ликвидации последствий ЧС от 1 октября.
Детали
Так, согласно протоколу, такие ограничения на предприятиях и организациях будут распространяться независимо от формы собственности, расположенных в Киеве.
Отмечается, что требование о теста или сертификата не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.
Кроме того, согласно протоколу, посетители учреждений и организаций должны носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 м.
В протоколе указано, что срок исполнения этого решения с 5 октября 2021 года.
Добавим, что в КГГА сообщили журналисту УНН, что в течение ближайшего часа опубликуют разъяснения.
Дополнение
В столице за прошедшие сутки обнаружили 560 больных коронавирусом, 13 человек умерли.
Напомним, 13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зоны. Сертификаты бывают двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.