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У Києві за добу від COVID-19 померло 13 людей, захворіло понад 500

Київ • УНН

 • 15565 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 560 хворих на коронавірус, 13 людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 305 жінок віком від 18 до 92 років, 194 чоловіки віком від 18 до 90 років, 33 дівчинки віком від 1 місяця до 17 років і 28 хлопчиків віком від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 64 хворих на коронавірус, а також 126 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 224 людини. 

Найбільше випадків захворювання виявили у  Дарницькому районі (104), Деснянському (97) та Святошинському (66).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5463 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 236 545. Подолали вірус 221 658 мешканців столиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вже майже 2,47 млн випадків COVID-19, за добу - 9 846

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