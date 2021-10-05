У Києві за добу від COVID-19 померло 13 людей, захворіло понад 500

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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 305 жінок віком від 18 до 92 років, 194 чоловіки віком від 18 до 90 років, 33 дівчинки віком від 1 місяця до 17 років і 28 хлопчиків віком від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 64 хворих на коронавірус, а також 126 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 224 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі (104), Деснянському (97) та Святошинському (66).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5463 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 236 545. Подолали вірус 221 658 мешканців столиці.

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