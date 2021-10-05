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В Україні вже майже 2,47 млн випадків COVID-19, за добу - 9 846

В Україні вже майже 2,47 млн випадків COVID-19, за добу - 9 846

Київ • УНН

 • 22874 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже майже 2,47 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 жовтня, - 9,8 тисячі, зростання удвічі проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому близько 1,9 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 4 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 881 особа;
  • летальних випадків – 317;
  • одужало – 4 229 осіб.
  • протестовано: методом ПЛР – 37 080 осіб, методом ІФА – 8 762 особи, експрес-тестами – 28 283 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 469 856 осіб;
  • одужало – 2 268 752 особи;
  • летальних випадків – 57 206;
  • проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 918, медпрацівників – 207.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.

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