В Украине уже почти 2,47 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 846
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже почти 2,47 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 октября, - 9,8 тысячи, рост вдвое против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом около 1,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 4 октября 2021 года в Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1881 человек;
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- летальных случаев - 317;
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- выздоровели - 4229 человек.
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- протестировано: методом ПЦР - 37 080 человек, методом ИФА - 8762 лица, экспресс-тестами - 28 283 человека.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 469 856 человек;
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- выздоровели - 2 268 752 лица;
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- летальных исходов - 57 206;
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- проведено ПЦР-тестов - 13 003 972.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 918, медработников - 207.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.