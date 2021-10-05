В Украине уже почти 2,47 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 846

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже почти 2,47 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 октября, - 9,8 тысячи, рост вдвое против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом около 1,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.