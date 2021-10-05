В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 13 человек, заболело более 500
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 560 больных коронавирусом, 13 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 305 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 194 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 33 девочки в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 28 мальчиков в возрасте от 1 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 64 больных коронавирусом, а также 126 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 224 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе (104), Деснянском (97) и Святошинском (66).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5463 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 236 545. Преодолели вирус 221 658 жителей столицы.
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