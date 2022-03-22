У Києві понад 2 тисячі двірників продовжують прибирати вулиці та двори в умовах воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві в умовах воєнного стану понад 2 тисячі двірників продовжують прибирати вулиці та двори. Про це інформує Київська міська державна адміністрація, пише УНН.
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Зазначається, що працівникам наразі змінили графік роботи, враховуючи вимоги комендантської години.
Частина працівників ЖЕКів із об’єктивних причин змушена була припинити роботу, зокрема, через вступ до територіальної оборони для захисту міста.
Роботи в комунальників, на жаль, побільшало і через постійні обстріли та руйнування будинків.
Тим не менше, щодня люди на своїх робочих місцях, наводять лад на територіях – розбирають завали пошкоджених будівель, допомагають вантажити на сміттєвози, склять вікна, латають покрівлі.
“Місто дякує тим киянам, які навіть у цей критичний період знайшли можливість оплатити житлово-комунальні послуги”, - наголосили у відомстві.
Додамо
В Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу російських окупантів загорілася вантажівка та дві будівлі.