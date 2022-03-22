В Киеве более 2 тысяч дворников продолжают убирать улицы и дворы в условиях военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киеве в условиях военного положения более 2 тысяч дворников продолжают убирать улицы и дворы. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что работникам сейчас изменили график работы, учитывая требования комендантского часа.
Часть работников ЖЭКов по объективным причинам вынуждена была прекратить работу, в частности, из-за вступления в территориальную оборону для защиты города.
Работы у коммунальщиков, к сожалению, увеличилось и из-за постоянных обстрелов и разрушения домов.
Тем не менее, каждый день люди на своих рабочих местах, наводят порядок на территориях - разбирают завалы поврежденных зданий, помогают грузить на мусоровозы, стеклят окна, латают кровли.
“Город благодарит тех киевлян, которые даже в этот критический период нашли возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги", - отметили в ведомстве.
Добавим
В Оболонском районе столицы в результате обстрела русских оккупантов загорелся грузовик и два здания.