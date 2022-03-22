В Киеве более 2 тысяч дворников продолжают убирать улицы и дворы в условиях военного положения

Детали

Отмечается, что работникам сейчас изменили график работы, учитывая требования комендантского часа.

Часть работников ЖЭКов по объективным причинам вынуждена была прекратить работу, в частности, из-за вступления в территориальную оборону для защиты города.

Работы у коммунальщиков, к сожалению, увеличилось и из-за постоянных обстрелов и разрушения домов.

Тем не менее, каждый день люди на своих рабочих местах, наводят порядок на территориях - разбирают завалы поврежденных зданий, помогают грузить на мусоровозы, стеклят окна, латают кровли.

“Город благодарит тех киевлян, которые даже в этот критический период нашли возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги", - отметили в ведомстве.

Добавим

В Оболонском районе столицы в результате обстрела русских оккупантов загорелся грузовик и два здания.