Ворог знову обстріляв Київ: в Оболонському районі загорілася вантажівка та дві будівлі

Внаслідок ворожого удару по ТЦ у Подільському районі Києва загинуло 8 людей.
22 березня у Києві над Оболонню українська протиповітряна оборона знищила російську ракету, її залишки впали у Дніпро.
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Оболонському районі столиці внаслідок обстрілу російських окупантів загорілася вантажівка та дві будівлі. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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Повідомлення про пожежу до столичних рятувальників надійшло 22 березня о 13:10.
О 14:38 пожежу локалізували, о 15:00 - ліквідували.
На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 працівників ДСНС. Інформацію щодо жертв та постраждалих уточнюють.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram також опублікував фото наслідків удару по Оболонському району.
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