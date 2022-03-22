Враг снова обстрелял Киев: в Оболонском районе загорелся грузовик и два здания

Детали

Сообщение о пожаре столичным спасателям поступило 22 марта в 13:10.

В 14:38 пожар локализовали, в 15:00 - ликвидировали.

На месте работали 4 единицы техники и 20 работников ГСЧС. Информацию о жертвах и пострадавших уточняют.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram также опубликовал фото последствий удара по Оболонскому району.

Напомним