Враг снова обстрелял Киев: в Оболонском районе загорелся грузовик и два здания

Вследствие вражеского удара по ТЦ в Подольском районе Киева погибло 8 человек.
22 марта в Киеве над Оболонью украинская противовоздушная оборона уничтожила российскую ракету, ее остатки упали в Днепр.
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Оболонском районе столицы в результате обстрела российских оккупантов загорелся грузовик и два здания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сообщение о пожаре столичным спасателям поступило 22 марта в 13:10.
В 14:38 пожар локализовали, в 15:00 - ликвидировали.
На месте работали 4 единицы техники и 20 работников ГСЧС. Информацию о жертвах и пострадавших уточняют.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram также опубликовал фото последствий удара по Оболонскому району.
Напомним
Вследствие вражеского удара по ТЦ в Подольском районе Киева погибло 8 человек.
22 марта в Киеве над Оболонью украинская противовоздушная оборона уничтожила российскую ракету, ее остатки упали в Днепр.