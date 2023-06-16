У Києві оголосили повітряну тривогу, Повітряні сили повідомляють про ворожі "Калібри" на Північ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю повідомили про запущені на Північ ворожі крилаті ракети "Калібр". Охоплена повітряною тривогою територія розширилася, передає УНН.
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"Декілька ракет типу "Калібр" прямують на Північ! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
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Тим часом повітряну тривогу додатково оголосили у Києві та ще низці областей.
"Підвищена небезпека на Черкащині", - повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
Доповнення
Повітряні сили ЗСУ 16 червня повідомили про ворожі запуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, спочатку у низці областей у центрі та на півдні України було оголошено повітряну тривогу.