В Киеве объявили воздушную тревогу, Воздушные силы сообщают о вражеских "Калибрах" на Север

Цитата

"Несколько ракет типа "Калибр" направляются на Север! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Детали

Тем временем воздушную тревогу дополнительно объявили в Киеве и еще ряде областей.

"Повышенная опасность в Черкасской области", - сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ 16 июня сообщили о вражеских запусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, сначала в ряде областей в центре и на юге Украины была объявлена воздушная тревога.