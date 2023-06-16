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В Киеве объявили воздушную тревогу, Воздушные силы сообщают о вражеских "Калибрах" на Север

Киев • УНН

 • 913432 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Воздушные силы ВСУ в пятницу сообщили о запущенных на Север вражеских крылатых ракетах "Калибр". Охваченная воздушной тревогой территория расширилась, передает УНН.

В Киеве объявили воздушную тревогу, Воздушные силы сообщают о вражеских "Калибрах" на Север

Цитата

"Несколько ракет типа "Калибр" направляются на Север! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Детали

Тем временем воздушную тревогу дополнительно объявили в Киеве и еще ряде областей.

"Повышенная опасность в Черкасской области", - сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ 16 июня сообщили о вражеских запусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, сначала в ряде областей в центре и на юге Украины была объявлена воздушная тревога.

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