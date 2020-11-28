У Києві новий антирекорд: за добу ще понад 1700 випадків COVID-19

"За минулу добу у Києві ще 1739 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 1268 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 67 278", - повідомив міський голова.

З його слів, минулої доби у столиці захворіли:

▪️ 924 жінки (віком від 18 до 94 років);

▪️ 683 чоловіки (від 18 до 91 року);

▪️ 60 дівчаток (від 9 місяців до 17 років);

▪️ 72 хлопчики (від 9 місяців до 17 років).

Зазначається, що захворіли також 79 медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 112 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 346 людей. Усього коронавірус подолали 22663 мешканці Києва", - зазначив Кличко.

Він повідомив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Деснянському районі – 349, у Святошинському — 234 та у Солом‘янському районі – 207 випадків.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 28 листопада зафіксовано вже 709 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — знову понад 16 тисяч, черговий антирекорд для країни.

Як повідомляв раніше УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.