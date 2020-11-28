В Киеве новый антирекорд: за сутки еще более 1700 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 1739 подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, что более чем на 200 случаев превышает вчерашний антирекорд. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"За прошедшие сутки в Киеве еще 1739 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1268 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 67278", - сообщил городской глава.
По его словам, за минувшие сутки в столице заболели:
▪️ 924 женщины (в возрасте от 18 до 94 лет);
▪️ 683 мужчины (от 18 до 91 года);
▪️ 60 девочек (от 9 месяцев до 17 лет);
▪️ 72 мальчика (от 9 месяцев до 17 лет).
Отмечается, что заболели также 79 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22663 жителя Киева", - отметил Кличко.
Он сообщил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе - 349, в Святошинском - 234 и в Соломенском районе - 207 случаев.
Напомним, в Украине на 8 часов 28 ноября зафиксирован уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны.
Как сообщал ранее УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.