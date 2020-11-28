У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у місті Києві, а також на Дніпропетровщині, Одещині, Запоріжжі та Сумщині. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (1739), у Дніпропетровській (1599), в Одеській (1350), Запорізькій (1067) та Сумській (1013) областях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за весь час пандемії в Україні: захворіла – 709701 особа, одужало – 335135 осіб, летальних випадків – 12093, проведено ПЛР-тестувань – 4 463 249.
За добу: госпіталізовано – 1 639 осіб, летальних випадків – 184, одужало – 8 897 осіб, здійснено тестувань за добу – 67 348 (зокрема методом ПЛР – 43 458, методом ІФА – 23 890).
Загалом випадки виявлено:
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- м. Київ – 67 278 випадків;
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- Вінницька область – 17 051 випадок;
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- Волинська область – 23 656 випадків;
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- Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
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- Донецька область – 22 210 випадків;
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- Житомирська область – 29 098 випадків;
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- Закарпатська область – 22 974 випадки;
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- Запорізька область – 29 296 випадків;
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- Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
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- Київська область – 36 214 випадків;
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- Кіровоградська область – 4 941 випадок;
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- Луганська область – 6 185 випадків;
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- Львівська область – 45 052 випадки;
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- Миколаївська область – 17 710 випадків;
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- Одеська область – 42 851 випадок;
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- Полтавська область – 21 490 випадків;
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- Рівненська область – 30 430 випадків;
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- Сумська область – 27 603 випадки;
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- Тернопільська область – 27 425 випадків;
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- Харківська область – 54 517 випадків;
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- Херсонська область – 9 845 випадків;
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- Хмельницька область – 28 917 випадків;
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- Черкаська область – 22 053 випадки;
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- Чернівецька область – 33 291 випадок;
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- Чернігівська область – 17 753 випадки.
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Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося раніше в УНН, В Україні вже 709 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 294.
Нагадаємо, у МОЗ оновили список країн "червоної" та "зеленої" зон.