У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у місті Києві, а також на Дніпропетровщині, Одещині, Запоріжжі та Сумщині. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (1739), у Дніпропетровській (1599), в Одеській (1350), Запорізькій (1067) та Сумській (1013) областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь час пандемії в Україні: захворіла – 709701 особа, одужало – 335135 осіб, летальних випадків – 12093, проведено ПЛР-тестувань – 4 463 249.

За добу: госпіталізовано – 1 639 осіб, летальних випадків – 184, одужало – 8 897 осіб, здійснено тестувань за добу – 67 348 (зокрема методом ПЛР – 43 458, методом ІФА – 23 890).

Загалом випадки виявлено:

  • м. Київ – 67 278 випадків;
  • Вінницька область – 17 051 випадок;
  • Волинська область – 23 656 випадків;
  • Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
  • Донецька область – 22 210 випадків;
  • Житомирська область – 29 098 випадків;
  • Закарпатська область – 22 974 випадки;
  • Запорізька область – 29 296 випадків;
  • Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
  • Київська область – 36 214 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 941 випадок;
  • Луганська область – 6 185 випадків;
  • Львівська область – 45 052 випадки;
  • Миколаївська область – 17 710 випадків;
  • Одеська область – 42 851 випадок;
  • Полтавська область – 21 490 випадків;
  • Рівненська область – 30 430 випадків;
  • Сумська область – 27 603 випадки;
  • Тернопільська область – 27 425 випадків;
  • Харківська область – 54 517 випадків;
  • Херсонська область – 9 845 випадків;
  • Хмельницька область – 28 917 випадків;
  • Черкаська область – 22 053 випадки;
  • Чернівецька область – 33 291 випадок;
  • Чернігівська область – 17 753 випадки.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося раніше в УНН, В Україні вже 709 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 294.

Нагадаємо, у МОЗ оновили список країн "червоної" та "зеленої" зон.

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