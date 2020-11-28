У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (1739), у Дніпропетровській (1599), в Одеській (1350), Запорізькій (1067) та Сумській (1013) областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь час пандемії в Україні: захворіла – 709701 особа, одужало – 335135 осіб, летальних випадків – 12093, проведено ПЛР-тестувань – 4 463 249.

За добу: госпіталізовано – 1 639 осіб, летальних випадків – 184, одужало – 8 897 осіб, здійснено тестувань за добу – 67 348 (зокрема методом ПЛР – 43 458, методом ІФА – 23 890).

Загалом випадки виявлено:



м. Київ – 67 278 випадків;



Вінницька область – 17 051 випадок;



Волинська область – 23 656 випадків;



Дніпропетровська область – 36 487 випадків;



Донецька область – 22 210 випадків;



Житомирська область – 29 098 випадків;



Закарпатська область – 22 974 випадки;



Запорізька область – 29 296 випадків;



Івано-Франківська область – 35 374 випадки;



Київська область – 36 214 випадків;



Кіровоградська область – 4 941 випадок;



Луганська область – 6 185 випадків;



Львівська область – 45 052 випадки;



Миколаївська область – 17 710 випадків;



Одеська область – 42 851 випадок;



Полтавська область – 21 490 випадків;



Рівненська область – 30 430 випадків;



Сумська область – 27 603 випадки;



Тернопільська область – 27 425 випадків;



Харківська область – 54 517 випадків;



Херсонська область – 9 845 випадків;



Хмельницька область – 28 917 випадків;



Черкаська область – 22 053 випадки;



Чернівецька область – 33 291 випадок;



Чернігівська область – 17 753 випадки.



Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося раніше в УНН, В Україні вже 709 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 294.

Нагадаємо, у МОЗ оновили список країн "червоної" та "зеленої" зон.