У МОЗ оновили список країн "червоної" та "зеленої" зон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон - із урахуванням кількості активних випадків коронавірусної хвороби COVID-19 на 100 тис. населення, передає УНН.
Так, до переліку "зеленої" зони входять 155 країн, зокрема: Велика Британія, Нідерланди, Іспанія, Молдова, Словаччина, Німеччина, Греція, Росія, Білорусь, Канада, Ізраїль, Єгипет, КНР.
У "червоному" списку опинилося 38 країн, зокрема: Грузія, Польща, Португалія, Італія, США, Угорщина, Чехія, Швеція, Румунія, Франція, Швейцарія.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 27 листопада зареєстровано вже 693 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 218.
Нагадаємо, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.