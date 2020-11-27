У МОЗ оновили список країн "червоної" та "зеленої" зон

Так, до переліку "зеленої" зони входять 155 країн, зокрема: Велика Британія, Нідерланди, Іспанія, Молдова, Словаччина, Німеччина, Греція, Росія, Білорусь, Канада, Ізраїль, Єгипет, КНР.

У "червоному" списку опинилося 38 країн, зокрема: Грузія, Польща, Португалія, Італія, США, Угорщина, Чехія, Швеція, Румунія, Франція, Швейцарія.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 27 листопада зареєстровано вже 693 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 218.

Нагадаємо, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.