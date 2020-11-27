В Минздраве обновили список стран "красной" и "зеленой" зон
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения, передает УНН.
Так, в перечень "зеленой" зоны входят 155 стран, в том числе: Великобритания, Нидерланды, Испания, Молдова, Словакия, Германия, Греция, Россия, Беларусь, Канада, Израиль, Египет, КНР.
В "красном" списке оказалось 38 стран, в том числе: Грузия, Польша, Португалия, Италия, США, Венгрия, Чехия, Швеция, Румыния, Франция, Швейцария.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 27 ноября зарегистрированы уже 693 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16 218.
Напомним, Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией, а также регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.