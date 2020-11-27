МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), місті Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях", - вказав голова МОЗ.

Захворюваність по областях і в Києві виглядає так:



Київ – 65 539 (+1 520 за добу)



Вінницька – 16 710 (+340)



Волинська – 23 273 (+367)



Дніпропетровська – 34 888 (+1 773)



Донецька – 21 786 (+442)



Житомирська – 28 481 (+555)



Закарпатська – 22 748 (+323)



Запорізька – 28 229 (+1 003)



Івано-Франківська – 34 696 (+651)



Київська – 35 235 (+994)



Кіровоградська – 4 824 (+118)



Луганська – 6 061 (+136)



Львівська – 44 509 (+898)



Миколаївська – 17 167 (+436)



Одеська – 41 501 (+966)



Полтавська – 20 701 (+497)



Рівненська – 29 875 (+270)



Сумська – 26 590 (+928)



Тернопільська – 27 050 (+298)



Харківська – 54 028 (+595)



Херсонська – 9 633 (+288)



Хмельницька – 28 350 (+647)



Черкаська – 21 402 (+734)



Чернівецька – 33 018 (+524)



Чернігівська – 17 113 (+628)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 27 листопада зафіксовано вже 693 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909. Приріст за добу - вперше понад 16 тисяч, антирекорд для країни.

Згідно з даними Worldometers, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі вже 61,3 млн хворих на COVID-19, з них одужало - 42,3 млн, летальних випадків - 1,4 млн. Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.