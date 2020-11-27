МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Дніпропетровській області, у Києві та у Запорізькій області - по понад 1000 випадків. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), місті Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях", - вказав голова МОЗ.
Захворюваність по областях і в Києві виглядає так:
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- Київ – 65 539 (+1 520 за добу)
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- Вінницька – 16 710 (+340)
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- Волинська – 23 273 (+367)
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- Дніпропетровська – 34 888 (+1 773)
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- Донецька – 21 786 (+442)
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- Житомирська – 28 481 (+555)
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- Закарпатська – 22 748 (+323)
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- Запорізька – 28 229 (+1 003)
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- Івано-Франківська – 34 696 (+651)
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- Київська – 35 235 (+994)
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- Кіровоградська – 4 824 (+118)
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- Луганська – 6 061 (+136)
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- Львівська – 44 509 (+898)
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- Миколаївська – 17 167 (+436)
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- Одеська – 41 501 (+966)
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- Полтавська – 20 701 (+497)
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- Рівненська – 29 875 (+270)
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- Сумська – 26 590 (+928)
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- Тернопільська – 27 050 (+298)
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- Харківська – 54 028 (+595)
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- Херсонська – 9 633 (+288)
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- Хмельницька – 28 350 (+647)
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- Черкаська – 21 402 (+734)
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- Чернівецька – 33 018 (+524)
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- Чернігівська – 17 113 (+628)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на ранок 27 листопада зафіксовано вже 693 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 326 238 осіб, летальних випадків – 11 909. Приріст за добу - вперше понад 16 тисяч, антирекорд для країни.
Згідно з даними Worldometers, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом, у світі вже 61,3 млн хворих на COVID-19, з них одужало - 42,3 млн, летальних випадків - 1,4 млн. Україна на 17-у місці за поширенням і на 24-у - за кількістю смертей від COVID-19.