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Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области, в Киеве и в Запорожской области - по более 1000 случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях", - отметил глава Минздрава.

Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:

  • Киев - 65539 (+1 520 за сутки)
  • Винницкая - 16710 (+340)
  • Волынская - 23273 (+367)
  • Днепропетровск - 34888 (+1 773)
  • Донецк - 21786 (+442)
  • Житомирская - 28 481 (+555)
  • Закарпатская - 22 748 (+323)
  • Запорожская - 28 229 (+1 003)
  • Ивано-Франковск - 34696 (+651)
  • Киевская - 35235 (+994)
  • Кировоградская - 4824 (+118)
  • Луганская - 6061 (+136)
  • Львовская - 44509 (+898)
  • Николаевская - 17167 (+436)
  • Одесская - 41 501 (+966)
  • Полтавская - 20701 (+497)
  • Ровенская - 29 875 (270)
  • Сумская - 26590 (+928)
  • Тернопольская - 27050 (+298)
  • Харьковская - 54028 (+595)
  • Херсонская - 9633 (+288)
  • Хмельницкая - 28350 (+647)
  • Черкасская - 21 402 (+734)
  • Черновицкая - 33 018 (+524)
  • Черниговская - 17 113 (+628)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на утро 27 ноября зафиксировано уже 693 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 326 238 человек, летальных исходов - 11 909. Прирост за сутки - впервые более 16 тыс., антирекорд для страны.

Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире уже 61,3 млн больных COVID-19, из них выздоровели - 42,3 млн, летальных случаев - 1,4 млн. Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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