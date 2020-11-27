Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области, в Киеве и в Запорожской области - по более 1000 случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях", - отметил глава Минздрава.
Заболеваемость по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 65539 (+1 520 за сутки)
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- Винницкая - 16710 (+340)
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- Волынская - 23273 (+367)
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- Днепропетровск - 34888 (+1 773)
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- Донецк - 21786 (+442)
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- Житомирская - 28 481 (+555)
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- Закарпатская - 22 748 (+323)
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- Запорожская - 28 229 (+1 003)
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- Ивано-Франковск - 34696 (+651)
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- Киевская - 35235 (+994)
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- Кировоградская - 4824 (+118)
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- Луганская - 6061 (+136)
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- Львовская - 44509 (+898)
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- Николаевская - 17167 (+436)
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- Одесская - 41 501 (+966)
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- Полтавская - 20701 (+497)
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- Ровенская - 29 875 (270)
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- Сумская - 26590 (+928)
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- Тернопольская - 27050 (+298)
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- Харьковская - 54028 (+595)
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- Херсонская - 9633 (+288)
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- Хмельницкая - 28350 (+647)
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- Черкасская - 21 402 (+734)
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- Черновицкая - 33 018 (+524)
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- Черниговская - 17 113 (+628)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на утро 27 ноября зафиксировано уже 693 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 326 238 человек, летальных исходов - 11 909. Прирост за сутки - впервые более 16 тыс., антирекорд для страны.
Согласно данным Worldometers, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в мире уже 61,3 млн больных COVID-19, из них выздоровели - 42,3 млн, летальных случаев - 1,4 млн. Украина на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.