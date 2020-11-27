У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Станом на 27 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Сумщині, Черкащині та Київщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 922,8 (+), у Черкаській області – 819,7 (+) та у Київській області – 680,8 (+).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 142,5 (+), у Луганській області - 166,7 (+) і у Вінницькій області – 217,2 (+).

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 27 листопада зафіксовано вже 693 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 218.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Українські Національні Новини

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