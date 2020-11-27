В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. По состоянию на 27 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской, Черкасской и Киевской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Сумской области - 922,8 (+), в Черкасской области - 819,7 (+) и в Киевской области - 680,8 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 142,5 (+), в Луганской области - 166,7 (+) и в Винницкой области - 217,2 (+).
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 27 ноября зафиксировано уже 693 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16 218.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.