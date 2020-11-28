В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Сумской облатях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (1739), в Днепропетровской (1599), в Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время пандемии в Украине: заболел - 709701 человек, выздоровели - 335 135 человек, летальных случаев - 12093, проведено ПЦР-тестов - 4463249.

За сутки: госпитализированы - 1639 человек, летальных случаев - 184, выздоровели - 8897 человек, проведено тестирований за сутки - 67 348 (в том числе методом ПЦР - 43458, методом ИФА - 23890).

В общем случаи выявлено:

  • г. Киев - 67278 случаев;
  • Винницкая область - 17 051 случай;
  • Волынская область - 23 656 случаев;
  • Днепропетровская область - 36 487 случаев;
  • Донецкая область - 22 210 случаев;
  • Житомирская область - 29 098 случаев;
  • Закарпатская область - 22 974 случая;
  • Запорожская область - 29 296 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 35 374 случая;
  • Киевская область - 36 214 случаев;
  • Кировоградская область - 4941 случай;
  • Луганская область - 6185 случаев;
  • Львовская область - 45 052 случая;
  • Николаевская область - 17 710 случаев;
  • Одесская область - 42 851 случай;
  • Полтавская область - 21 490 случаев;
  • Ровенская область - 30 430 случаев;
  • Сумская область - 27 603 случая;
  • Тернопольская область - 27 425 случаев;
  • Харьковская область - 54 517 случаев;
  • Херсонская область - 9845 случаев;
  • Хмельницкая область - 28 917 случаев;
  • Черкасская область - 22 053 случая;
  • Черновицкая область - 33 291 случай;
  • Черниговская область - 17 753 случая.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 709 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16 294.

Напомним, в Минздраве обновили список стран "красной" и "зеленой" зон.

Украинские Национальные Новости

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