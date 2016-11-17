У Києві на вул.Саксаганського горів 4-поверховий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві на вулиці Саксаганського горів напіввідселений 4-поверховий будинок, ймовірною причиною загорання є підпал. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Києві.
О 23:13 до служби порятунку Києва надійшло повідомлення, що по вулиці Саксаганського, 40/85 горить напіввідселений 4-поверховий будинок.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла на горищі будівлі. О 00:09 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 50 кв. м, а о 00:39 пожежу було повністю ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає. За попередніми даними, ймовірною причиною займання стало занесення стороннього джерела запалювання (підпал).