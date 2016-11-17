В Киеве на ул.Саксаганского горел 4-этажный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киеве на улице Саксаганского горел частично отселенный 4-этажный дом, вероятной причиной возгорания является поджог. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Киеве.
В 23:13 в службу спасения Киева поступило сообщение, что на улице Саксаганского, 40/85 горит частично отселенный 4-этажный дом.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник на чердаке здания. В 00:09 пожарным удалось локализовать пожар на площади 50 кв.м, а в 00:39 пожар был полностью ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стало занесение постороннего источника зажигания (поджог).