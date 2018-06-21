У Києві на Поштовій хочуть створити публічний простір, а артефакти - законсервувати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Києві на Поштовій продовжать археологічні розкопки. У подальшому артефакти планують законсервувати, а саму Поштову перетворити на "публічний простір". Про це йдеться в повідомленні на сайті Київради, передає УНН.
“Мета цього документу — збереження артефактів, знайдених під час розкопок, продовження археологічних робіт та організація на цьому місці публічного простору! Ухвалення цього рішення дозволить — виключно у рамках закону — продовжити археологічні дослідження із подальшою музеєфікацією знахідок на Поштовій. Аби зберегти археологічні артефакти для майбутніх поколінь”, — заявив мер Києва Віталій Кличко.
Відповідно до рішення, пропонується залучити міжнародних експертів і фахівців із археології та консервації до проведення археологічних розкопок та визначити об’єкти культурної спадщини, які підлягають консервації та музеєфікації на місці. А також — провести відкритий міжнародний конкурс із музеєфікації артефактів та організації публічного простору на Поштовій площі.
Доки триватиме конкурс, Київрада не вноситиме будь-які зміни до цільового призначення власника або землекористувача ділянки на Поштовій площі.
“Також, не пізніше, ніж за 6 місяців, КМДА має забезпечити відновлення археологічних розкопок з залученням міжнародних експертів і організувати все необхідне для консервації предметів археології, які підлягають музеєфікації на місці”, — зазначив депутат Київради Сергій Гусовський.
Окрім того, рішення передбачає створення у сфері управління КМДА комунального закладу “Центр консервації предметів археології”. У новоствореному КП працюватимуть спеціалісти, які здійснюватимуть кваліфіковану консервацію та музеєфікацію знахідок на Поштовій площі.
Як повідомляв УНН, у вересні 2015 року під час проведення розкопок на Поштовій площі у Києві дослідники виявили осередок археологічних знахідок, що датуються серединою 17 століття.
Крім того, взимку 2015 року під час будівництва на Поштовій площі було виявлено культурний шар глибиною 7-8 метрів, що відповідає приблизно 11-13 ст.