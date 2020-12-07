У Києві на дві ночі частково обмежать рух Русанівським мостом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У ніч проти 8 та проти 9 грудня на Русанівському мосту частково обмежать рух. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Із 00:00 до 5:00 8 грудня і з 00:00 до 5:00 9 грудня на мосту Метро через Русанівську протоку частково обмежуватимуть рух”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у в цей час дорожники виконуватимуть технологічні роботи.
“Під час робіт рух буде обмежено частково. Проїзд в обидва напрямки забезпечать. Роботи виконають вночі, щоб менше впливати на трафік”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, рух транспорту на з'їзді на столичний проспект Перемоги обмежать на три тижні.