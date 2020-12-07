В Киеве на две ночи частично ограничат движение Русановским мостом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В ночь на 8 и на 9 декабря на Русановском мосту частично ограничат движение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 00:00 до 5:00 8 декабря и с 00:00 до 5:00 9 декабря на мосту Метро через Русановский пролив частично ограничат движение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в в это время дорожники будут выполнять технологические работы.
"Во время работ движение будет ограничено частично. Проезд в оба направления обеспечат. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик", - указано в сообщении.
Напомним, движение транспорта на съезде на столичный проспект Победы ограничат на три недели.