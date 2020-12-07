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Рух транспорту на з'їзді на столичний проспект Перемоги обмежать на три тижні

Рух транспорту на з'їзді на столичний проспект Перемоги обмежать на три тижні

Київ • УНН

 • 14841 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Відсьогодні до 28 грудня обмежать рух транспорту на з’їзді з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги у Києві. Про це УНН повідомили у пресслужбі КМДА.

“Із 13:00 7 грудня до 28 грудня обмежать рух транспорту на з’їзді з вул. Гетьмана на просп. Перемоги”, — повідомляє КМДА з посиланням на дані КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”.

Як пояснюють у комунальному підприємстві, продовжуватимуть роботи на резервному газопроводі у рамках реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах.

Нагадаємо, 7 грудня зранку у столиці рух транспорту було ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста.

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