Рух транспорту на з'їзді на столичний проспект Перемоги обмежать на три тижні

“Із 13:00 7 грудня до 28 грудня обмежать рух транспорту на з’їзді з вул. Гетьмана на просп. Перемоги”, — повідомляє КМДА з посиланням на дані КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”.

Як пояснюють у комунальному підприємстві, продовжуватимуть роботи на резервному газопроводі у рамках реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах.

Нагадаємо, 7 грудня зранку у столиці рух транспорту було ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста.