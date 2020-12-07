Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Зранку, станом на 8:05, у столиці рух транспорту ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Борщагівській.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Кирилівською, Юрія Іллєнка, на бульварі Тараса Шевченка, на Набережному шосе та на Наддніпрянському шосе.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка, Миколи Бажана.

Рух на мостах - Дарницькому, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На Південному, Північному мостах та мосту Метро помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Нагадаємо, станом на 7 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,29 грн/дол.

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