Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,29 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.291300 грн за долар;

34.389500 грн за євро;

0.381830 грн за російський рубль;

38.088600 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 6 грудня курс зазначених валют впав, окрім рубля, курс якого - зріс.