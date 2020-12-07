Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Утром, по состоянию на 8:05, в столице движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Борщаговской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Набережное шоссе, Павла Скоропадского, Кирилловской, Юрия Ильенко, на бульваре Тараса Шевченко, на Набережном шоссе и на Надднепрянском шоссе.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Петра Григоренко, Бажана.
Движение на мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном, Северном мостах и мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Напомним, на 7 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,29 грн/долл.