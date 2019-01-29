У Києві і області очікується туман

"Вночі та вранці 29 січня у м. Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці автодороги державного значення у Закарпатській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Луганській та Полтавській областях засніжені, у Київській області ожеледиця, у Донецькій - на дорогах снігові перемети, у Тернопільській та Житомирській - туман.



Нагадаємо, в Україні у вівторок, 29 січня, на заході та півночі, у центральних та Одеській областях місцями невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів. Температура повітря вдень прогріється до 10° тепла на півдні, водночас на сході та на півночі Лівобережжя вдень до 5 градусів морозу.



