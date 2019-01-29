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У Києві і області очікується туман

У Києві і області очікується туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві та Київській області сьогодні, 29 січня, вночі та вранці туман. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ДСНС України.

"Вночі та вранці 29 січня у м. Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці автодороги державного значення у Закарпатській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Луганській та Полтавській областях засніжені, у Київській області ожеледиця, у Донецькій - на дорогах снігові перемети, у Тернопільській та Житомирській - туман.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 29 січня, на заході та півночі, у центральних та Одеській областях місцями невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів. Температура повітря вдень прогріється до 10° тепла на півдні, водночас на сході та на півночі Лівобережжя вдень до 5 градусів морозу.

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