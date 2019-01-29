В Киеве и области ожидается туман
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве и Киевской области сегодня, 29 января, ночью и утром туман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"Ночью и утром 29 января во м. Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м. (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня утром автодороги государственного значения в Закарпатской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Луганской и Полтавской областях заснеженные, в Киевской области гололедица, в Донецкой - на дорогах снежные заносы , в Тернопольской и Житомирской - туман.
Напомним, в Украине во вторник, 29 января, на западе и севере, в центральных и Одесской областях местами небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха днем прогреется до 10 ° тепла на юге, в то же время на востоке и на севере Левобережья днем до 5 градусов мороза.