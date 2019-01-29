Водіїв попередили про засніжені дороги і туман
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні вранці автодороги державного значення у Закарпатській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Луганській та Полтавській областях засніжені, у Київській області ожеледиця, у Донецькій - на дорогах снігові перемети, у Тернопільській та Житомирській - туман. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
"Стан покриття на автодорогах державного значення: у Закарпатській, Дніпропетровській , Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Луганській та Полтавській областях засніжене. На території Київської області виникла ожеледиця, у Донецькій області на дорогах снігові перемети", - вказали у відомстві.
На ранок 29 січня опади у вигляді короткочасного снігу спостерігаються у Сумській області. В інших областях невеликий дощ. Спостерігається туман у Тернопільській та Житомирській областях. У Київській області вранці 29 січня туман, видимість 200-250 м.
На перевальних ділянках доріг подекуди невеликий сніг, сніг з дощем.
"Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано", - вказали в "Укравтодорі".
Нагадаємо, 29 січня на заході та півночі, у центральних та Одеській областях місцями невеликий сніг з дощем, на решті території без істотних опадів.