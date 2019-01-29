Водіїв попередили про засніжені дороги і туман

КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні вранці автодороги державного значення у Закарпатській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Луганській та Полтавській областях засніжені, у Київській області ожеледиця, у Донецькій - на дорогах снігові перемети, у Тернопільській та Житомирській - туман. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".