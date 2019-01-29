Водителей предупредили о заснеженных дорогах и тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня утром автодороги государственного значения в Закарпатской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Луганской и Полтавской областях заснеженные, в Киевской области гололедица, в Донецкой - на дорогах снежные заносы, в Тернопольской и Житомирской - туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в Закарпатской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Луганской и Полтавской областях заснеженное. На территории Киевской области возникла гололедица, в Донецкой области на дорогах снежные заносы", - указали в ведомстве.
Утром 29 января осадки в виде кратковременного снега наблюдаются в Сумской области. В других областях небольшой дождь. Наблюдается туман в Тернопольской и Житомирской областях. В Киевской области утром 29 января туман, видимость 200-250 м.
На перевальных участках дорог местами небольшой снег, снег с дождем.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок не зафиксировано", - указали в "Укравтодоре".
Напомним, 29 января на западе и севере, в центральных и Одесской областях местами небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков.