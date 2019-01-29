Водителей предупредили о заснеженных дорогах и тумане

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89049 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104480 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139661 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137257 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132700 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126608 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165094 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня утром автодороги государственного значения в Закарпатской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Луганской и Полтавской областях заснеженные, в Киевской области гололедица, в Донецкой - на дорогах снежные заносы, в Тернопольской и Житомирской - туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в Закарпатской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Луганской и Полтавской областях заснеженное. На территории Киевской области возникла гололедица, в Донецкой области на дорогах снежные заносы", - указали в ведомстве.

Утром 29 января осадки в виде кратковременного снега наблюдаются в Сумской области. В других областях небольшой дождь. Наблюдается туман в Тернопольской и Житомирской областях. В Киевской области утром 29 января туман, видимость 200-250 м.

На перевальных участках дорог местами небольшой снег, снег с дождем.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок не зафиксировано", - указали в "Укравтодоре".

Напомним, 29 января на западе и севере, в центральных и Одесской областях местами небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

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