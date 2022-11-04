У Києві екстрені відключення світла - ДТЕК

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"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не актуальні", - йдеться у повідомленні.

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Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, вказали у компанії.

Раніше

Мер Києва повідомив, що на ранок 4 листопада у столиці без електропостачання перебуває 450 тисяч споживачів.