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У Києві екстрені відключення світла - ДТЕК

У Києві екстрені відключення світла - ДТЕК

Київ • УНН

 • 379686 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Києві відбуваються екстрені відключення світла, тож графіки відключень наразі не актуальні, зазначили в ДТЕК Київські електромережі у повідомленні на сайті, пише УНН.

Цитата

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не актуальні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, вказали у компанії.

Раніше

Мер Києва повідомив, що на ранок 4 листопада у столиці без електропостачання перебуває 450 тисяч споживачів.

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