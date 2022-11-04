В Киеве экстренные отключения света - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Киеве происходят экстренные отключения света, так что графики отключений пока не актуальны, отметили в ДТЭК Киевские электросети в сообщении на сайте, пишет УНН.
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"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не актуальны", - говорится в сообщении.
Детали
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, указали в компании.
Ранее
Мэр Киева сообщил, что на утро 4 ноября в столице без электроснабжения находится 450 тысяч потребителей.