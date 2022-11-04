В Киеве экстренные отключения света - ДТЭК

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"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не актуальны", - говорится в сообщении.

Детали

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, указали в компании.

Ранее

Мэр Киева сообщил, что на утро 4 ноября в столице без электроснабжения находится 450 тысяч потребителей.