У Києві автівка збила людей на зупинці: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В столиці, на вулиці Велика Васильківська, автомобіль "Тойота Авенсіс" не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, постраждали двоє пішоходів. Водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, повідомляє УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля «Тойота Авенсіс» рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар.
У результаті наїхав на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту.
Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.
В поліції зазначили, що водій пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, результат якого показав, що кермач був тверезий.
За даними фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція встановлює всі обставини ДТП.
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