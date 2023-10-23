На Рівненщині правоохоронниця за кермом на смерть збила жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Працівники ДБР розслідують смертельне ДТП за участі працівниці правоохоронного органу Рівненщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державне бюро розслідувань.
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ДТП сталась 21 жовтня близько 19:40 у місті Здолбунів Рівненської області. Правоохоронниця за кермом авто здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід.
Після аварії потерпіла була госпіталізована до лікарні, проте лікарям не вдалося її врятувати.
“За результатами освідування водійка була твереза”, - вказали в ДБР.
Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху, що причинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
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