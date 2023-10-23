На Ровенщине правоохранительница за рулем насмерть сбила женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Работники ГБР расследуют смертельное ДТП с участием работницы правоохранительного органа Ровенской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали
ДТП произошло 21 октября около 19:40 в городе Здолбунов Ровенской области. Правоохранительница за рулем авто совершила наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход.
После аварии потерпевшая была госпитализирована в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.
"По результатам освидетельствования водитель была трезвая", - указали в ГБР.
Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
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