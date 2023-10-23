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На Ровенщине правоохранительница за рулем насмерть сбила женщину

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Работники ГБР расследуют смертельное ДТП с участием работницы правоохранительного органа Ровенской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

На Ровенщине правоохранительница за рулем насмерть сбила женщину

Детали

ДТП произошло 21 октября около 19:40 в городе Здолбунов Ровенской области. Правоохранительница за рулем авто совершила наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход.

После аварии потерпевшая была госпитализирована в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

"По результатам освидетельствования водитель была трезвая", - указали в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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