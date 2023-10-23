На Ровенщине правоохранительница за рулем насмерть сбила женщину

Детали

ДТП произошло 21 октября около 19:40 в городе Здолбунов Ровенской области. Правоохранительница за рулем авто совершила наезд на 58-летнюю женщину, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход.

После аварии потерпевшая была госпитализирована в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

"По результатам освидетельствования водитель была трезвая", - указали в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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