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ДТП с гибелью военного на блокпосту на въезде в Киев: прокуратура сообщила детали

Киев • УНН

 • 163917 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Водитель на автомобиле Honda Civic, который был вовлечен в ДТП на блокпосту на въезде в Киев, где погиб военный, двигался с превышением скорости. Водителем оказался адвокат, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

ДТП с гибелью военного на блокпосту на въезде в Киев: прокуратура сообщила детали

Цитата

"Водителя автомобиля Honda Civic задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался адвокат, 1978 г.р. Прибор "Драгер" показал, что на момент совершения ДТП, он находился в трезвом состоянии", - отметили в прокуратуре.

Как отмечается, водителю сообщено о подозрении по факту совершения ДТП на блокпосту со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 УК Украины) 

"Сейчас в Шевченковский районный суд города Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Детали

ДТП произошло 22 октября около 00:03 на блокпосту при въезде в столицу.

"Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Honda Civic двигался с превышением скорости в пределах второй (средней) полосы Объезной дороги в городе Киеве в направлении Броварского проспекта", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, "приближаясь к стационарному блокпосту, водитель не оценил дорожную обстановку, а именно наличие на этой же полосе движения транспортных средств, которые стояли с включенными габаритными огнями". "В результате он совершил наезд на военнослужащего, которой нес службу на блокпосту, ожидая проверки вышеупомянутых транспортных средств другим инспектором блокпоста. От полученных травм пострадавший 1976 г.р. скончался на месте происшествия", - указали в прокуратуре.

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