ДТП із загибеллю військового на блокпосту на в'їзді до Києва: прокуратура повідомила деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Водій на автомобілі Honda Civic, що був залучений у ДТП на блокпосту на в'їзді до Києва, де загинув військовий, рухався з перевищенням швидкості. Керманичем виявився адвокат, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.
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"Водія автомобіля Honda Civic затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився адвокат, 1978 р.н. Прилад "Драгер" показав, що на момент вчинення ДТП, він перебував у тверезому стані", - зазначили у прокуратурі.
Як зазначається, водієві повідомлено про підозру за фактом вчинення ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України)
"Наразі до Шевченківського районного суду міста Києва внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомили у прокуратурі.
Деталі
ДТП сталася 22 жовтня близько 00:03 на блокпосту при вʼїзді до столиці.
"Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля Honda Civic рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у місті Києві в напрямку Броварського проспекту", - ідеться у повідомленні прокуратури.
За даними прокуратури, "наближаючись до стаціонарного блокпосту, водій не оцінив дорожню обстановку, а саме наявність на цій же смузі руху транспортних засобів, які стояли з увімкненими габаритними вогнями". "В результаті він здійснив наїзд на військовослужбовця, якій ніс службу на блокпосту, очікуючи перевірки вищезазначених транспортних засобів іншим інспектором блокпосту. Від отриманих травм потерпілий 1976 р.н. помер на місці події", - вказали у прокуратурі.
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