ДТП із загибеллю військового на блокпосту на в'їзді до Києва: прокуратура повідомила деталі

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Водій на автомобілі Honda Civic, що був залучений у ДТП на блокпосту на в'їзді до Києва, де загинув військовий, рухався з перевищенням швидкості. Керманичем виявився адвокат, повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, пише УНН.