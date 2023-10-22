На блокпосту біля Києва водій легковика на смерть збив військовослужбовця: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні вночі на блокпосту при в’їзді до Києва водій легковика збив військовослужбовця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Про це повідомляє УНН з посиланням на Поліцію Києва.
Трагічний інцидент стався о пів на першу ночі.
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“Попередньо відомо, що водій, керуючи автомобілем „Хонда“, рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події”.
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Керманича автомобіля “Хонда” слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.
Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.
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У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців, один з них загинув.