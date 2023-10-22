На блокпосту возле Киева водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего: что известно

Трагический инцидент произошел в половине первого ночи.

Цитата

“Предварительно известно, что водитель, управляя автомобилем „Хонда“, двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение. В дальнейшем не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего, 1976 года рождения, которой нес службу на блокпосту. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия”.

Дополнительно

Водителя автомобиля “Хонда” следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП водитель, 1978 года рождения, находился в трезвом состоянии.

Следователи полиции Киева по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Напомним

В Киеве на блокпосту водитель сбил двух военнослужащих, один из них погиб.