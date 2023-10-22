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Їхав у комендантську годину без перепустки - у поліції розповіли нові подробиці нічної смертельної ДТП у Києві

Київ • УНН

 • 296821 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Водій автомобіля Honda, який вночі спричинив смертельний наїзд на військового на блокпосту у Києві, рухався у комендантську годину без перепустки. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця відділу комунікації поліції у Києва Юлія Гірдвіліс, пише УНН.

Їхав у комендантську годину без перепустки - у поліції розповіли нові подробиці нічної смертельної ДТП у Києві

Цитата

«Наскільки ми розуміємо, швидше за все, він намагався встигнути до початку комендантської години заїхати до Києва, поспішаючи і в умовах туману. На жаль, маємо такі трагічні наслідки. Немає інформації, що водій мав перепустку», – повідомила Гірдвіліс.

Деталі

Також зазначається, що правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння. Як показав драгер, на момент скоєння ДТП він перебував у тверезому стані.

Винуватця затримали в порядку статті 208 КПК, вирішується питання про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо

Сьогодні вночі на блокпосту при в’їзді до Києва водій легковика збив військовослужбовця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

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